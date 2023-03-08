Denizden gelecek bu köyden karaya çıkacak! 'Canavar' korkusuyla yaşıyorlar: 111 yıl oldu
TEKİRDAĞ'da bulunan Gaziköy'ün sakinleri diken üstünde yaşıyor. Son yaşananların ardından köyde korkular daha da arttı. 111 yıldır uyuyan 'canavar' günü geldiğinde Gaziköy'den karaya çıkacak...
Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) bin 100 kilometre uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattı olarak biliniyor.
Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu kesen KAF, tek bir faydan oluşmadığı gibi pek çok parçadan oluşuyor.
İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizine giren KAF Hattı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesinden denizden çıkarak Saros Körfezi ve oradan da Yunanistan’a uzanıyor.
Fay hattının denizden karaya çıktığı noktada bulunan Gaziköy Mahallesi sakinleri adeta diken üzerinde yaşıyor.