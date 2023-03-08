8 Mart altında şoke eden düşüş! İslam Memiş tarihi söyledi fırsat günlerine dikkat bunu sakın yapmayın!
Altın fiyatlarındaki seyir yatırımcıyı şaşırttı. Altında düşüş var bugün gram altın 1102 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın da 1.854 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş altında beklenen için önemli açıklamalar yaptı.
8 Mart altın fiyatları belli oldu. Bugün gram altın 1.854, çeyrek altın 1.853, yarım altın 3.707,cumhuriyet altını 7.386 liradan alıcı buluyor. Finans analisti İslam Memiş, son yaz aylarını işaret ederken yüksek getirisi olacak olan yatırım aracını açıkladı. Memiş şunları kaydetti:
-Gram altın TL ekranlarda 1102 lira. Serbest piyasalarda 1147-52 lira aralığında. Yine gram altın TL fiyatında 1130-70 lira aralığını bu hafta için takip edeceğim.
-Çarşamba günü tekrar kar satışları ile gerileyebilir gram altın. Orta ve uzun vadede rekor beklentimiz devam ediyor. Yaz aylarında yükselişleri göreceğiz.
-Düşüşler alım fırsatı. Bozdurmak isteyen de acele etmemeli. Ons altında 1870, devamında 1880 dolara kadar toparlanma mümkün.