Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladı Saadet Partililer televizyonları kapattı CHP'liler şaşırdı

Altılı masanın son toplantısının yapıldığı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bulunan CHP'li yöneticiler, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını dinlemek isteyince ummadıkları bir hareketle karşılaştılar.

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Millet İttifakı'nın adayının belirlendiği son altılı masa toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Diğer partililer de toplantıyı takip etmek için Saadet'in binasına akın etti.

Buradaki gelişmeleri takip eden yazar Talat Atilla, bugünkü yazısında ilginç bir ayrıntı aktardı.

Saadet Partisi'nin 53 yıllık kökleriyle siyaseti domine ettiğini belirten Atilla, Saadet Partisi'ni kritik hale getiren konumunun CHP'nin dalgakıran kalkanı gibi olması olduğunu yazdı.

Atilla, CHP İttifakı içinde yer aldığı için eleştirilse de Karamollaoğlu'nun 'saygın bir lider' olduğu görüşünde.

Altılı masada yer alan Saadet Partisi sayesinde CHP'nin sağ seçmen nezdinde meşru hale geldiğini ifade eden Atilla, Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki bir ayrıntıyı paylaştı:

CHP'li yöneticiler Erdoğan'ı telefonlarından izlediler

"O masadan gelecek yanıt beklendiği gibi Erdoğan'ın son gelişmelere karşı refleksi de doğal olarak merak ediliyordu.

Canlı yayına çıktığı bilgisi ulaşınca, özellikle CHP'li kurmaylar Erdoğan'ı seyretmek için televizyonun başına geçtiler ama...

Az önce açık olan televizyon kapalıydı!

CHP'liler Saadet Genel Merkezi'nin görevlilerine televizyonu açmalarını rica ettiler. Görevliler iki kollarını yana açarak, "Talimat böyle. Sistem yukarıdan ayarlanıyor, benim yapabileceğim bir şey yok!" yanıtını verince, CHP'li yöneticiler Erdoğan'ı telefonlarından izlediler.

CHP'li bir yöneticinin ilk yorumu "Hiç şoka girmiş gibi durmuyor! " oldu..."