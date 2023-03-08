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Kemal Kılıçdaroğlu "Seçilirsem Çankaya Köşkü'nü kullanacağım" dedi! Beştepe için bakın planı ne?

Kemal Kılıçdaroğlu "Seçilirsem Çankaya Köşkü'nü kullanacağım" dedi! Beştepe için bakın planı ne?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni değil Çankaya Köşkü'nü makam olarak kullanacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Beştepe ne olacak?" sorusuna ise bakın ne cevap verdi.

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Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçildiğinde çalışmalarını nereden yürüteceği, nerede oturacağı sorusuna, “Çankaya Köşkü’ne çıkacağız” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ne olacağı konusunda da “Onun için bir formül, bir çözüm buluruz. Onu zamanı geldiğinde düşünürüz” dedi. HaberTürk yazarı Bülent Aydemir'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçim sürecini ve seçimlere kazanması halinde izleyeceği politikaların bir bölümünü anlattı. 

CHP Grubuna neden veda etti...

Meclis’e ve parti grubunuza niçin veda ettiniz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Doğru olan budur. Ben sadece CHP’nin ya da CHP’ye gönül vermiş olanların değil, beni aday gösteren bütün partilerin ve her kesimden, her renkten bütün vatandaşlarımızın cumhurbaşkanı olacağım. Parti rozetimi bunun için çıkardım” cevabı verdi. “Bundan sonra grup toplantılarına katılmayacak mısınız?” diye sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Evet, artık grup toplantılarına katılmayacağım” yanıtını verdi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın önünde iki yol var

"Her ne kadar ortak yol haritası metninde karar cumhurbaşkanına bırakılmış olsa da önümüzdeki yıl Mart’ta yapılacak yerel seçimde aslında iki belediye başkanı bir tercih yapacak" diyen Bülent Aydemir, "Kılıçdaroğlu seçildiğinde Yavaş ve İmamoğlu, ya belediye başkanlığına aday olmayıp cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar ya da yeniden belediye başkan adayı olacaklar…" bilgisini paylaştı.

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