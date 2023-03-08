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Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Sevilla maçı yorumu

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Sevilla maçı yorumu

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Sevilla ile önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Valencia son dönemde yükselen bir grafik yakaladıklarının altını çizip, Sevilla maçını kazanmak istediklerini aktararak, "Zor maç olacağını biliyoruz. Güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Kalitemizi biliyoruz. Son dönemde iyi performans yakaladığımızı biliyoruz. İyi sonuç almak önemli olacak. Şükürler olsun güzel sezon geçiriyoruz. Sezona başlarken çok net bir hedefimiz vardı. İyi yoldayız. Farklı bir turnuvada, Avrupa’da maça çıkacağız. O maçın ne kadar önemli olacağını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Valencia, sözleşme konusunda yöneltilen soruya ise, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum" yanıtını verdi.

"Hoca tüm takım güvenini hissettiriyor"

Teknik Direktör Jorge Jesus’un gelişinden sonraki yükselen performansını neye bağladığı yönünde gelen soruya Enner Valencia, "Hocanın güvenini hissetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hoca geldiğinden beri tüm takıma güvenini hissettiriyor. Oynadığımız lig, kupa ve Avrupa maçlarında bütün oyuncular süre aldı. Takım için hocanın güvenini hissetmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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