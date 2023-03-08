Detaylar netleşti! Depremzedeler işte böyle oy kullanacak e devlet ve adres detayı

Afet bölgesinden diğer illere giden depremzedelerin adres değişiklik, ikamet aldırma işlemleri nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatik üzerinden yapılabilecek. Depremzedeler, “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler”i yerleşim yeri adres beyanı yapabilecek.

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Afet bölgesinden diğer illere giden depremzedelerin adres değişiklik, ikamet aldırma işlemleri nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatik üzerinden yapılabilecek. Depremzedeler, “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler”i yerleşim yeri adres beyanı yapabilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

e-Devlet ve Nüfusmatik detayı

Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri Adres Değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Adres Kayıt Sistemi Uygulama

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler”e nüfus müdürlüklerimiz, E-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.