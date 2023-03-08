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Fikret Bila'nın seçim iddiası: Kılıçdaroğlu, yüzde 55-60 bir oyla seçilebilir

Fikret Bila'nın seçim iddiası: Kılıçdaroğlu, yüzde 55-60 bir oyla seçilebilir

Millet İtitfakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansına ilişkin yazı kaleme alan yazar Fikret Bila, "HDP’nin ve aynı ittifakta yer alan sosyalist solun desteğiyle Kılıçdaroğlu, yüzde 55-60 bir oyla seçilebilir." iddiasında bulundu.

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Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçimler Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kıran kırana .ir yarışa sahne olacak.

Akşener'in ağır eleştiriler yönelterek kalktığı masaya oturmasıyla kriz aşıldı. Peki Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansıyla ilgili ilginç bir yazı halktv yazarı Fikret Bila'dan geldi.

"HDP’nin ve aynı ittifakta yer alan sosyalist solun desteğiyle"

"Kılıçdaroğlu’nun seçilme şansı oldukça yüksek" diyen Bila, seçim sonuçlarına ilişkin öngörülerini paylaştı:

"Normal şartlar altında, sandık güvenliği sağlanmış, demokratik bir seçim yapılması halinde Kılıçdaroğlu önemli bir farkla seçimi kazanır. Masadaki 6 partinin samimiyetle Kılıçdaroğlu’nun arkasında durması halinde, anketlere göre yüzde 40-45 arasında bir ittifak oyunu alıyor. Ayrıca HDP sözcülerinin açıklamalarından HDP’nin de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyeceği anlaşılıyor. HDP’nin ve aynı ittifakta yer alan sosyalist solun desteğiyle Kılıçdaroğlu, yüzde 55-60 bir oyla seçilebilir.

İmamoğlu ve Yavaş’ın seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak olmaları da Kılıçdaroğlu’nun oyunu artıracak bir faktördür. İmamoğlu ve Yavaş’ın seçim kampanyası boyunca Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaları, iki belediye başkanına destek veren, cumhurbaşkanı olmalarını isteyen seçmenlerin Kılıçdaroğlu’na oy vermelerini kolaylaştıracaktır.

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