İsias Otel'de arkadaşlarıyla can vermişti! Annesi o kara geceyi anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan Adıyaman'daki İsias Otel KKTC’den gelen sporcu öğrenciler veliler, öğretmenler ve tur rehberlerinin bulunduğu 65 kişiye mezar olmuştu. Enkazda kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Selin Karakaya'nın annesi yaşadıkları acıyı ve o kara geceyi anlattı. Tek istediklerinin adalet olduğunu söyleyen anne Ruşen Karakaya, “Bizim tek çocuğumuzdu. Hayatımız yok artık. Nasıl yaşayacağız bilmiyorum” dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvasına katılmak için 3 Şubat'ta geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin acısı Türkiye ve KKTC'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası Adıyaman İsias Otel'de 30’u rehber, 35’i KKTC’li öğrenci, öğretmen ve veli toplam 65 kişi, hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ile Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’in enkazında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Karakaya "Bizim hayatımız bitti" diyerek acısını haberglobal.com.tr'den Şifa Kaymak'a anlattı.

Selin ve arkadaşları o gece çok mutluydu

Selin ve arkadaşlarının o gece yaşadıklarını anlatan anne Ruşen Karakaya "Kıbrıs'ta şampiyon takımlar turnuva sonucu bölge takımlarıyla oynuyorlardı. Onlara da Adıyaman çıkmıştı. 3 Şubat'ta erkek ve kız takımı birlikte gittiler. 5 Şubat'ta Niğde ile yaptıkları maçı kazandılar. Aşırı derece çok mutluydular. 9 Şubat'ta geri döneceklerdi.

"Annem bizi ara" diye mesaj attım

Anne Karakaya o gece depremi şiddetli şekilde hissettiklerini dile getirerek yaşadıklarını şöyle özetledi:

Depremi biz de şiddetli bir şekilde hissettik. Eşimle birlikte hemen telefonumuzu alıp dışarı çıktık. Ben Selin'e mesaj attım "Annem bizi ara" diye. Selin'den ses çıkmadı. Öğretmenlerini aradık ulaşamadık. Arkadaşlarını aradık ulaşamadık. Sürekli bir telefon trafiği yaşadık. Bir arkadaşımız oğluyla birlikte gitmişti maça. Onun telefonuna ulaştık. Aradan geçen o süreyi hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Arkadaşımız Murat beye ulaştık ve telefonda "Ruşen çocuklar yok, bina yok" dedi. Ben orada kendimi daha da kaybettim. Sonrasında Murat'a hiç ulaşamadık. Eşimle birlikte bu haberi alır almaz havalimanına gittik. Bilet bulduk, Gaziantep'e gitmek için check-in yaptık ve içeri girdik ama havalimanları kötü olduğu için uçak iptal edildi. Sonrasında yardım uçağı kalkacak dediler ve her aileden bir kişiyi aldılar. Ben burada kaldım. Eşim gitti.

O gece 4 arkadaş aynı odadaydı

Karakaya "Selin'in yakın arkadaşı var Serin aynı gün doğdular her şeyi birlikte yaparlardı. Selin'in oteldeki oda arkadaşı Serin'di. Ama o gece 4 arkadaş, Selin, Serin, Nazife ve Hayal yatakları birleştirmişler ve bana da fotoğraflarını atmışlardı. Çok mutluydular. Aynı yatakta yattılar. Zaten enkaz altında da 4 arkadaşı sırayla buldular" dedi.

Selin'in birlikte doğup birlikte vefat ettiği en yakın arkadaşı Serin



"BİZİM HAYATIMIZ YOK ARTIK"



Selin'in tek çocukları olduğunu ve bütün planlarını ona göre yaptıklarını belirten anne Karakaya "Bizim tek çocuğumuzdu. Diğer ailelerin 2. çocukları olduğu için güçlü durmaya çalışıyorlar. Bizim hayatımız yok artık. Benim ve eşimin tek hayatı Selin'di. Bütün amacımız Selin'e güzel bir gelecek sağlamaktı. Bütün hayallerimiz altüst oldu. Nasıl yaşayacağız bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'Cerrah olacağım, bir gün gelir kendi işimin patronu olacağım

Selin'in hayallerinden bahseden Ruşen Karakaya "Selin diğer çocuklar gibi çok parlak ve zeki çocuktu. Hayata bakışı çok farklıydı. Selin'in çok hayali vardı. Ancak satrançı çok severdi hayatının bir köşesinde hep satranç vardı. "Hem satranç eğitmenliği yapacağım hem de ek bir şey yapacağım" diye gelecek planları yapardı. Bir gün gelir 'Cerrah olacağım, bir gün gelir kendi işimin patronu olacağım. Ama bir taraftan hep satranç eğitmenliği yapacağım' derdi" şeklinde konuştu.

İsias otelle ilgili bütün ailelerin dava açtıklarını belirten Ruşen Karakaya adalet arayışını şu sözlerle dile getirdi:

Otelle ilgili dava açtık, bütün aileler olarak. 5 kişi tutuklandı. 2 kişi serbest bırakıldı. 3 kişi tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi. Buradaki Barolar Birliği avukat ekibi kurdu. Bizim için bizzat Barolar Birliği Başkanı davaya girecek. Tek istediğimiz adalet. Benim kızım bir daha geri gelmeyecek. Ben oraya çocuğumu turnuvaya gönderdim. Tabutla geri geldi. İki kere sarılarak gitti.