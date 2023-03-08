SADAT deşifre oldu yerine yeni SADAT'lar kuruluyor! Asker Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezine baskına gittiği SADAT'la ilgili yeni iddia... Sözcü yazarı Saygı Öztürk, SADAT'ın yerine yeni SADAT'lar kurulduğunu ve bu konuda asker kanadından Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarıldığını iddia etti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde bazı olaylara karışacakları iddiasıyla SADAT Genel Merkezi'ne gitmiş ve bazı suçlamalarda bulunmuştu. SADAT'la ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "SADAT deşifre olunca seçim döneminde onun yerine yeni SADAT'lar kuruluyor" iddiasında bulundu. Dün de Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alaaddin Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden Kemal kılıçdaroğlu'na eylem yapılacak duyumları alıyorum" iddiasında bulunmuştu.

SADAT deşifre olunca onun işini yapacak...

Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, "SADAT son dönemlerde tamamen sessizliğe büründü. İşte o SADAT deşifre olduğu için SADAT'ın yapacağı şeyleri yapmak üzere yeni SADAT'lar kuruluyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da özellikle asker kanadı tarafından bu konuda bilgilendirme yapıldı. Bu kesin bir bilgi..." ifadelerini kullandı.