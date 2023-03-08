2023 Üniversiteye Giriş Sınava YKS'nin yapılacağı tarih açıklandı! ÖSYM son dakika duyurdu

Mİlyonlarca öğrenci e velisinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin son dakika açıklamasına göre, YKS başvuruları bugünden itibaren başladı.

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ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

YKS KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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YKS başvurusu ne zaman?

YKS'NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 8-23 Mart 2023 arasında yapılabilecek.

YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.