BIST 5.385
DOLAR 18,94
EURO 19,96
ALTIN 1.104,17
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

2023 Üniversiteye Giriş Sınava YKS'nin yapılacağı tarih açıklandı! ÖSYM son dakika duyurdu

2023 Üniversiteye Giriş Sınava YKS'nin yapılacağı tarih açıklandı! ÖSYM son dakika duyurdu

Mİlyonlarca öğrenci e velisinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin son dakika açıklamasına göre, YKS başvuruları bugünden itibaren başladı.

Abone ol

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

YKS KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS başvurusu ne zaman?

YKS'NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 8-23 Mart 2023 arasında yapılabilecek.

YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

ÖNCEKİ HABERLER
SADAT deşifre oldu yerine yeni SADAT'lar kuruluyor! Asker Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi!
SADAT deşifre oldu yerine yeni SADAT'lar kuruluyor! Asker Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi!
Depremzede aileye verilen eşofmanın cebinden çıktı sonra bakın ne oldu?
Depremzede aileye verilen eşofmanın cebinden çıktı sonra bakın ne oldu?
Tarım ve Orman Müdürlüğü uyardı! Havalar sıcak gidince tarlaları bastı
Tarım ve Orman Müdürlüğü uyardı! Havalar sıcak gidince tarlaları bastı
Jorge Jesus'tan Sevilla maçı açıklaması: Hayalini kuruyorum
Jorge Jesus'tan Sevilla maçı açıklaması: Hayalini kuruyorum
Detaylar netleşti! Depremzedeler işte böyle oy kullanacak e devlet ve adres detayı
Detaylar netleşti! Depremzedeler işte böyle oy kullanacak e devlet ve adres detayı
3 model piyasada yok! 400 bin TL'nin altında araç neredeyse kalmadı
3 model piyasada yok! 400 bin TL'nin altında araç neredeyse kalmadı
Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Sevilla maçı yorumu
Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Sevilla maçı yorumu
Bakan duyurdu! Mart ayı ödemeleri bugün başlıyor
Bakan duyurdu! Mart ayı ödemeleri bugün başlıyor
Profesörden ürküten deprem açıklaması! Tsunami için de bakın ne dedi
Profesörden ürküten deprem açıklaması! Tsunami için de bakın ne dedi
Türkiye'de yollar kan gölüne döndü! 2 ayda 73 bin kaza yaşandı, 337 can kaybı var
Türkiye'de yollar kan gölüne döndü! 2 ayda 73 bin kaza yaşandı, 337 can kaybı var
Kemal Kılıçdaroğlu "Seçilirsem Çankaya Köşkü'nü kullanacağım" dedi! Beştepe için bakın planı ne?
Kemal Kılıçdaroğlu "Seçilirsem Çankaya Köşkü'nü kullanacağım" dedi! Beştepe için bakın planı ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladı Saadet Partililer televizyonları kapattı CHP'liler şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladı Saadet Partililer televizyonları kapattı CHP'liler şaşırdı