Hulusi Akar Meral Akşener'i mi ziyaret etti? MSB'den iddiaya yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hulusi Akar’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada köşe yazısında asılsız iddia ve yorumların yer aldığı bildirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan Bakan Akar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüştüğü iddiasını yalanladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Asılsız iddia ve yorumların yer aldığı köşe yazısı Bakanlığımız tarafından tekzip edilmiş ve söz konusu tekzip metni yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.