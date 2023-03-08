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Hulusi Akar Meral Akşener'i mi ziyaret etti? MSB'den iddiaya yalanlama

Hulusi Akar Meral Akşener'i mi ziyaret etti? MSB'den iddiaya yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hulusi Akar’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada köşe yazısında asılsız iddia ve yorumların yer aldığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan Bakan Akar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüştüğü iddiasını yalanladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Asılsız iddia ve yorumların yer aldığı köşe yazısı Bakanlığımız tarafından tekzip edilmiş ve söz konusu tekzip metni yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Karar yazarı Akif Beki, "Akşener'in gizli ziyaretçisi olsa ne yazar" başlığıyla kaleme aldığı yazıda 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 'helikopter' ile ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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