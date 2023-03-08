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Beşiktaşlı Cenk Tosun'a yurt dışı göründü maaş farkı 4 kat

Beşiktaşlı Cenk Tosun'a yurt dışı göründü maaş farkı 4 kat

Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun'u, Amerika ekibi Chicago Fire 3 yıllığına kadrosuna katmak isterken, teknik direktör Şenol Güneş ise tecrübeli yıldızın transferinin sezon sonuna kalmasını istiyor.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte formayı kapan ve attığı gollerle takımını taşıyan Cenk Tosun için yeni bir yurt dışı macerası başlayabilir.

Daha önce gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a rekor bonservis ücretiyle transfer olan milli golcü için, şimdi de Amerika'dan teklif var.

Menajerler aracılığıyla nabzı yoklanan 31 yaşındaki golcü henüz kesin kararını vermese de, teknik direktör Şenol Güneş, oyuncunun kalmasından yana.

"Bence kalmalı"

Cenk Tosun'un ABD Ligi takımlarından Chicago Fire'a transferi konusunda konuşan Şenol Güneş, "Önemli olan iki tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı ama gitmek isteyene de 'dur' demem. VVeghorst'ta olduğu gibi. Oyuncu mutlu olacağı yerde olmalı. Biz her oyuncuyu bağrımıza basıyoruz. Taraftar da öyle" açıklamasında bulunmuştu.

Tecrübeli teknik adam Cenk Tosun'un kalmasını isterken, sezon sonu cazip teklif devam ederse değerlendirebileceğini de söyledi.

Maaş farkı 4 kat

ABD ekibinin, Cenk Tosun'a şu an kazandığının 4 katı olan senelik 2 milyon Dolar'dan 3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi. Chicago Fire'm, Beşiktaş'a da 2 milyon Dolar bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi. Siyah-beyazlı takımdan 550 bin Euro yıllık ücret alan Cenk'in kalması halinde maaşında iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

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