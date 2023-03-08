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Direğe kafa atmasına ramak kaldı! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yere kapaklandı: Futbol oynarken böyle düştü

Direğe kafa atmasına ramak kaldı! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yere kapaklandı: Futbol oynarken böyle düştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar büyük tehlike atlattı. Öğrencilerle futbol oynayan Tatar, topa kafa vurmak isterken dengesini kaybedince yere kapaklandı. Tatar, kale direğine hızla kafasını çarpmaktan son anda kurtuldu.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynadığı anlarda talihsiz bir kaza yaşadı. Tatar gelen topa kafa atmak isterken dengesini kaybedince olanlar oldu.

Kale direğine kafasını çarpmaktan kıl payı kurtulan Tatar, bir anda  kendini yerde buldu. Tatar'ın yaşadığı talihsiz kaza sosyal medyada geniş yer tuttu.

"Yine düşeyim, yine kalkayım"

Tatar, düşme anları haber sitelerinde yer alınca sitemli açıklamada bulundu. Tatar,  "Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın tehlike atlattığı o anlar...

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