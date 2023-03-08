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Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaşarak isyan etti!

Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaşarak isyan etti!

Oyuncu Hayal Köseoğlu, olaylı maçın ardından açıklama yapan Amedsporlu futbolcu Muhammet Raşit Yöndem'in "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum" paylaşımının ardından ırkçılığın bir sistem sorunu olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

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TFF 2. Lig'de oynanan ve çıkan olayların ülke gündemine damga vurduğu maçta Bursaspor tribünleri, Amedsporlu futbolcuları hedef aldı. Yabancı maddelerin hedefi olan futbolculardan Muhammet Raşit Yöndem, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaparak tepki gösterdi. Yöndem'in sözlerini kendi hesabından paylaşan oyuncu Hayal Köseoğlu da tepkisini dile getirdi.

Köseoğlu: Irkçılık sistem sorunudur ve politiktir

Muhammed Raşit Yöndem'in maç sonrası sözlerini paylaşarak ırkçılık yapılmasına tepki gösteren Hayal Köseoğlu ise "Irkçılık büyüyen eğitimsiz kitleler, kadın cinayetleri ve cinsiyetçilik; sistem sorunudur ve politiktir" dedi.

Yöndem: 'Bu vatanın çocuğuyum'

Yöndem yaptığı paylaşımda, "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum. Bursalı anne, Bursa'ya devlet kurumunda 15 sene hizmet eden babanın, bu vatanın çocuğuyum. Sahaya madde atıp hepsi bu vatanın evladı olan ekmek parası kazanıp ailesine bakan futbolculara terörist deyip yaraladınız, vatanı kurtardınız" ifadelerini kullanmıştı.

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