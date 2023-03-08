Kulis Haber! Erdoğan gölge kabine kuruyor! Hakan Fidan ve Selçuk bayraktar da bakanlar listesinde iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde Gölge Kabine kuracağı iddia edildi. Gölge Kabine'de İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanlığı yapacağı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da bakan olarak gölge kabinada görev alacağı önü sürüldü.

Abone ol

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıklaması ve dün CHP grup toplantısından seçim kampanyasını başlatmasından sonra gözler Cumhur İttifakı’nın hamlesine çevrildi.

Odatv, Ankara kulislerinden Cumhur İttifakı'yla ilgili konuşulanları haberleştirdi. İşte o kulisler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmalarına “Gölge Kabine” açıklayarak başlayacağı belirtildi. AK Parti’de de sıcak gündem bu “Gölge Kabine’de” hangi isimlerin bakan olacağına ilişkin öngörüler konuşuluyor. AK Parti’nin ön plana çıkaracağı isimler arasında İbrahim Kalın ve Hakan Fidan’ın yer alacağı ifade ediliyor.

Kalın 'Gölge' Dışişleri Bakanı oluyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Tayyip Erdoğan’ın kabinesinde Dışişleri Bakanlığı’na, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da adı kabinede bakan olacak kişiler arasında belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleman Soylu'nun da milletvekili adayı olmayacağı belirtilirken, Kabine'de bakan olarak kalacağı önü sürüldü.

Selçuk Bayraktar da gölge kabinede iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gölge Kabinesi”ndeki sürpriz isim ise damadı Selçuk Bayraktar. Baykar Tekonoloji ile savunma sanayinde önemli görevler alan Selçuk Bayraktar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok güvendiği bakan adayı olduğu vurgulanıyor.