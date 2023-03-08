Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yerine 2 aday! Sergen Yalçın olmazsa eğer...
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, dün istifa ettiğini duyurdu. Karadeniz'in ekibinin 2018'den beri başında olan ve 38 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren Abdullah Avcı'nın istifası sonrası 'yeni hoca kim olacak?' sorusu gündeme geldi. Fırtına'da teknik direktörlüğe aday ilk isim Sergen Yalçın oldu, diğer isim ise sürpriz... Bordo Mavililerde yeni başkan seçimi için de hareketlilik yaşanıyor... İşte haberin ayrıntıları...
Bordo-Mavililer'de geleceği belirsiz olan Abdullah Avcı, dün resmen görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, dün İstanbul'da başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Doğan, Avcı'dan kalmasını istedi. Fakat deneyimli teknik adam hem kendisinin hem de kulübün daha fazla yıpranmaması için kongre sürecinde yeni yönetimin önünü açmak için istifa ettiğini belirtti. Avcı, bugün takımıyla ve teknik ekibiyle vedalaşacak.
Avcı'nın, Karadeniz ekibi ile 2.5 yıllık sözleşmesi kalmıştı. Fakat başarılı çalıştırıcı, kalan sözleşmesi için bir tazminat talep etmedi. Öte yandan Avcı, geçmişe yönelik alacaklarının da bir kısmını bırakmayı hedefliyor.
Avcı'dan 'veda' mesajı
Tüm bu gelişmeler sonrasında Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Avcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: