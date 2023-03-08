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İstanbul'da kadınlar gününde korkunç olay: Karısını öldürüp intihar etti

İstanbul'da kadınlar gününde korkunç olay: Karısını öldürüp intihar etti

İSTANBUL Pendik’te tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren şahıs, balkondan atlayarak intihar etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar ile eşi Murat Yaşar(34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Y. önce karısını defalarca kez bıçakladı. Ardından balkondan atlayarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde bıçaklanmış vaziyette yatan kadın ile balkondan atlayan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile polislerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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