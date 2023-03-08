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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
" Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum."

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