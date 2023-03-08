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Tekirdağ’da feci kaza! İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ’da feci kaza! İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 14 kişi hafif yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Karaağaç Mahallesi-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir teknoloji firmasına ait fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada can kaybı olmazken, hafif yaralanan 14 kişi Kapaklı Devlet Hastanesi ve Çerkezköy’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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