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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi gündemde iki konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi gündemde iki konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile  bir görüşme gerçekleştiriyor. 

Millet İttifakı'nın adayını duyurmasının ardından Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Beştepe'de bir araya geldi.

Deprem ve seçim gündemi

Beştepe'deki zirvede deprem bölgesindeki son gelişmeler ve seçim gündeminin ele alınması bekleniyor.

Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.

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