Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'a play-off cevabı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gündeme getirdiği Süper Lig'de şampiyonun play-off ile belirlenmesi konusuna dair açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında, Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Büyükekşi, son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gündeme getirdiği play-off konusu hakkında açıklama yaptı.

En son Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gündeme getirdiği, ligi ilk dörtte bitiren takımların play-off oynaması şeklindeki düşünce, TFF nezninde kabul görmedi.

"Mümkün değil"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunun hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini söyledi. Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

"Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?"

TFF Başkanı, "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" dedi.

Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?

Mehmet Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise "Daha netleşen bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.

Jesus: "Kimse bana fikir vermez"

Jorge Jesus, son olarak bugün Sevilla maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Play-Off konusuna değinmiş ve bunun kendi düşüncesi olduğunu vurgulamıştı. Jesus, "Türkiye Ligi'ni kazanmak için Fenerbahçe ile Galatasaray yarışıyorlar. Şampiyonluğu kazanmaya en yakın olan takımlar. Benim düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana fikir vermez. Teknik direktör olarak her zaman ben kendi kafamda, kendi düşüncelerime sahip olurum" demişti.