ÖSYM'den son dakika açıklama: O illerde YKS yapılmayacak

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri ili tercih edip sınava girebilecek." denildi.

YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını bildiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart'ta alacaklarını belirtti.

Ersoy, "Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak." açıklamasında bulundu.