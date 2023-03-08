Cumhurbaşkanlığı hayali suya düşen Prof. Ersan Şen yeni hedefini açıkladı

Millet İttifakı arasında Meral Akşener'in adaylık için görüşmeye çağırdığı sonrasında Altılı Masa’ya dönmesiyle ortada kalan hukukçu Ersan Şen, yeni hedefini açıklayarak, “Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet etmek isterim” dedi.

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Türkiye’de yaklaşan seçimler öncesi Altılı Masa’da aday belirleme krizi nedeniyle hareketli günler yaşandı.

Millet İttifakı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Hemen ardından ise, katıldığı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen hukukçu Ersan Şen gündem oldu.

Akşener'den "görüşelim" telefonu almıştı

Şen, Show Haber’e yaptığı açıklamalarda Akşener’den aldığı telefon sonrası hislerini “Heyecanlandım çünkü beklemiyorsunuz. Gurur duydum” sözleriyle dile getirdi.

'Dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduk'

Canlı yayındaki adaylık açıklamasını ve sonraki süreci değerlendiren Şen, “Dedim ki ‘Kimse aday olmayacaksa, 6’lı masada bir anlaşma çıkmıyorsa ben varım’. Dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduk, ona hizmet ettik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olma isteğine değinen Şen, “Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Şimdi ise Adalet Bakanı olarak görev alma hedefinden söz eden Şen, “Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet etmek isterim. Buna kimse kapıyı kapatamaz ki” ifadelerini kullandı.