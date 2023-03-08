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AK Partili Mehmet Metiner ekranda gördü AK Parti'yi uyardı: Makam için her şeyi yaparlar

AK Partili Mehmet Metiner ekranda gördü AK Parti'yi uyardı: Makam için her şeyi yaparlar

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti'den ayrılarak parti kurup Kılıçdaroğlu'nu ortak aday gösteren liderlerle ilgili AK Parti'yi uyardı. Metiner, "Bugün tv ekranlarında Erdoğan’ı devirmek için Kılıçdaroğlu’nun arkasında nasıl saf tuttuklarını gördüğümde, içimden, inşaallah yeni dönemde benzerleri tercih edilmez diye dua ettim." dedi.

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AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı Millet İttifakı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

AK Parti'den ayrılarak parti kuran ve Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu ortak aday çıkaran Davutoğlu ve Babacan üzerinden Mehmet Metiner AK Parti yönetimine uyarılarda bulundu. 

"Adam seçme kriterlerini değiştirmezse"

"AK Parti yaşanmışlıklardan ders çıkartıp adam seçme kriterlerini değiştirmezse, kendisine ihanet edenlerin benzerleriyle yol yürümeye kalkışırsa, akıbet hayrolmaz" diyen Metiner, şöyle devam etti:

"Unutulmasın ki sadakatları makamlara bağlı olanlar, makam için her şeyi yaparlar. Geçmişte Erdoğan liderliğindeki AK Parti çatısı katında beraber mücadele ettiğimiz kimi zevatın bugün tv ekranlarında Erdoğan’ı devirmek için Kılıçdaroğlu’nun arkasında nasıl saf tuttuklarını gördüğümde, içimden, inşaallah yeni dönemde benzerleri tercih edilmez diye dua ettim."

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