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Kadın hükümlüye 'çocuk' düzenlemesi geliyor! Çocuğu hasta olan kadının cezası ertelenecek

Kadın hükümlüye 'çocuk' düzenlemesi geliyor! Çocuğu hasta olan kadının cezası ertelenecek

Adalet Bakanlığı'nın hazırlığını sürdürdüğü yeni düzenlemeye göre, kanser hastalığı gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazının ertelenebilmesine imkan sağlanıyor.

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Adalet Bakanlığı İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Teklifin AKP Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına verilmesi bekleniyor.

Teklifle, kanser hastalığı gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazının ertelenebilmesine imkan sağlanıyor. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna 16. Maddesine “Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi”ne ilişkin madde ekleniyor.

Önce bir yıl ertelenecek sonra...

Bu maddeye göre “İnfazına başlanmış olsa bile, toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, "engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan on sekiz yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ”halinde cezasının infazının Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Düzenlemeye göre erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabilecek ve erteleme süresinde zamanaşımı işlemeyecek.

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