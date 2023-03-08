BIST 5.420
DOLAR 18,94
EURO 19,98
ALTIN 1.104,30
HABER /  MEDYA

Cem Küçük'ün o sözleri yeniden gündem oldu! "Hepimizi tutuklarlar, Medyaya el konulur...!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesinin ardından Cem Küçük'ün 17 Aralık 2019 günü Beyaz TV ekranlarında yaptığı konuşma tekrar sosyal medyada TT oldu. "Erdoğan dışındaki biri seçilirse; Biz dahil herkes yargılanır. Seri tutuklamalar başlar" sözleri tekrar tekrar paylaşılıyor.

Abone ol

Gazeteci Cem Küçük'ün Beyaz TV’de yayınlanan Latif Şimşek'in Dinamit programında Mehmet Metiner'le birlikte yıllar önce yaptığı açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından Küçük'ün, "Erdoğan dışındaki biri seçilirse; Biz dahil herkes yargılanır. Seri tutuklamalar başlar. Medya ve şirketler el değiştirir. Seni beni kim kurtarır?" sözleri dikkat çekiyordu. 

17 Aralık 2019 yayınlanan programda Erdoğan karşıtı birinin seçilmesi durumunda neler olacağıyla ilgili Cem Küçük ile Mehmet Metiner arasında şu diyaloglar geçmişti:

Seri tutuklamalar başlar, biz dahil...

Cem Küçük: Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse insanlar 'abartıyor' diyor ama bir kere biz dahil herkes yargılanır. Seri bir tutuklama yaparlar. Medya kurumlarına bir günde el koyma var ya onu yaparlar.  Mehmet Metiner'i tutuklarlarsa AB itiraz mı edecek?

Seni beni kim kurtarır?

Latif Şimşek: Yani Cumhurbaşkanını da mı yargılarlar?

Cem Küçük: Ona hemen cesaret edemeyebilirler ama çevresinden başlarlar. Melih Gökçek'i bu durumda kim kurtarır?, Metiner'i kim kurtarır?, Şamil Tayyar'ı kim kurtarır? Seni beni kim kurtarır?

Korkutma bizi, zaten yeterince korkağız

Mehmet Metiner: İlk telef olacak olan biziz yani. Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız bir de bu laflardan sonra..

Cem Küçük: Ben İngilizce biliyorum. Hadi ben Londra'ya gittim diyelim; iki günde beni iade ederler

Mehmet Metiner: Ben İngilizce de bilmiyorum. Gidecek yerim de yok.

ÖNCEKİ HABERLER
Cinci hoca davasında karar çıktı! Oklava ile şiddet sonucu ölmüştü
Cinci hoca davasında karar çıktı! Oklava ile şiddet sonucu ölmüştü
İlk başvuru yapan EYT’lilerin maaşları bağlandı
İlk başvuru yapan EYT’lilerin maaşları bağlandı
Kadın hükümlüye 'çocuk' düzenlemesi geliyor! Çocuğu hasta olan kadının cezası ertelenecek
Kadın hükümlüye 'çocuk' düzenlemesi geliyor! Çocuğu hasta olan kadının cezası ertelenecek
İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul barajlarında son durum ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi gündemde iki konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi gündemde iki konu var
İran'da kız öğrencilerin zehirlenme olayında flaş gelişme!
İran'da kız öğrencilerin zehirlenme olayında flaş gelişme!
Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'a play-off cevabı
Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'a play-off cevabı
AK Partili Mehmet Metiner ekranda gördü AK Parti'yi uyardı: Makam için her şeyi yaparlar
AK Partili Mehmet Metiner ekranda gördü AK Parti'yi uyardı: Makam için her şeyi yaparlar
ÖSYM'den son dakika açıklama: O illerde YKS yapılmayacak
ÖSYM'den son dakika açıklama: O illerde YKS yapılmayacak
'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet'e erişim engeli
'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet'e erişim engeli
Cumhurbaşkanlığı hayali suya düşen Prof. Ersan Şen yeni hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı hayali suya düşen Prof. Ersan Şen yeni hedefini açıkladı
Eşini bıçakla, kızını küvette öldürdü! İdamı öncesi son sözleri pes dedirtti
Eşini bıçakla, kızını küvette öldürdü! İdamı öncesi son sözleri pes dedirtti