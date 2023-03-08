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Cinci hoca davasında karar çıktı! Oklava ile şiddet sonucu ölmüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cinci hoca davasında karar çıktı! Oklava ile şiddet sonucu ölmüştü

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T.'nin, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle oklavayla şiddet uygulayarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk T., Cemal E., Hatun E., Zöhre T., Sevim Ö. ile taraf avukatları katılırken, sanık Erdal K. ise gelmedi.

Sanıklar, Özge T.'yi öldürme kastıyla hareket etmediklerini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

Özge T.'nin eşi Selçuk T., "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan, sanık Erdal K. ise bu suça azmettirmekten 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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