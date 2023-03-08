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Feribot sefer ücretlerine zam geldi! En yükseği 520 lira oldu

Feribot sefer ücretlerine zam geldi! En yükseği 520 lira oldu

İZMİR Körfezi’nde ulaşımı sağlayan İZDENİZ’e bağlı feribotların ücretlerinde artışa gidildi.

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Yeni tarifenin 11 Mart Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Tarifelerde yüzde 18-25 oranlarında fiyat artışının yapıldığı, motosiklet geçiş ücretinin 16 liradan 20 liraya, otomobil geçiş ücretinin 55 liradan 65 liraya, minibüs-kamyonet-midibüs geçiş ücretinin 125 liradan 150 liraya, otobüs-kamyon geçiş ücretinin 230 liradan 280 liraya, tır geçiş ücretinin de 430 liradan 520 liraya yükseltildiği bildirildi.

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