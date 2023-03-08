BIST 5.420
DOLAR 18,94
EURO 19,98
ALTIN 1.104,30
HABER /  GÜNCEL

2023 KPSS sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM Başkanı sınav takvimini duyurdu

2023 KPSS sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM Başkanı sınav takvimini duyurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" bilgilerini paylaştı

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi.

Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını bildiren Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart'ta alacaklarını belirtti.

Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" bilgilerini paylaştı.

YKS sınavından ücret alınmayacak

Ersoy, YKS sınavına ilişkin, "Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak." açıklamasında bulundu.

Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapIacak

Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti: "2022'de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum."

Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Adaylar, YKS başvurularını bugün saat 12.00'den itibaren yapabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
4.336 TL ödeme hesaplara yatıyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor
4.336 TL ödeme hesaplara yatıyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor
Cem Küçük'ün o sözleri yeniden gündem oldu! "Hepimizi tutuklarlar, Medyaya el konulur...!
Cem Küçük'ün o sözleri yeniden gündem oldu! "Hepimizi tutuklarlar, Medyaya el konulur...!
Cinci hoca davasında karar çıktı! Oklava ile şiddet sonucu ölmüştü
Cinci hoca davasında karar çıktı! Oklava ile şiddet sonucu ölmüştü
İlk başvuru yapan EYT’lilerin maaşları bağlandı
İlk başvuru yapan EYT’lilerin maaşları bağlandı
Kadın hükümlüye 'çocuk' düzenlemesi geliyor! Çocuğu hasta olan kadının cezası ertelenecek
Kadın hükümlüye 'çocuk' düzenlemesi geliyor! Çocuğu hasta olan kadının cezası ertelenecek
İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul barajlarında son durum ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi gündemde iki konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi gündemde iki konu var
İran'da kız öğrencilerin zehirlenme olayında flaş gelişme!
İran'da kız öğrencilerin zehirlenme olayında flaş gelişme!
Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'a play-off cevabı
Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'a play-off cevabı
AK Partili Mehmet Metiner ekranda gördü AK Parti'yi uyardı: Makam için her şeyi yaparlar
AK Partili Mehmet Metiner ekranda gördü AK Parti'yi uyardı: Makam için her şeyi yaparlar
ÖSYM'den son dakika açıklama: O illerde YKS yapılmayacak
ÖSYM'den son dakika açıklama: O illerde YKS yapılmayacak
'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet'e erişim engeli
'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet'e erişim engeli