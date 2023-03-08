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Fahrettin Koca duyurdu! İşte Cerrahpaşa ve Çapa hastanelerinin taşınacağı yer

Fahrettin Koca duyurdu! İşte Cerrahpaşa ve Çapa hastanelerinin taşınacağı yer

Hatay'ın Samandağ ilçesinden deprem bölgesindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinin taşınmasıyla ilgili son gelişmeleri de bildirdi. İşte Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinin taşınacağı yer.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinden deprem bölgesindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte şebeke suyunun içilmesi ve salgın riskine dair açıklamalar yaptı. Koca ayrıca Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinin taşınmasıyla ilgili son gelişmeleri de bildirirken "Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak" dedi.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini göstermektedir. Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması riskli, bir kez daha vurgulamam gerekir. Farklı noktalardan örnekler almaya devam ediyoruz. Şebeke suyu içilmemeli, sadece temizlik gibi genel amaçlar için kullanılabilir.

Şu an salgın anlamına gelebilecek, bir salgının işareti olabilecek bilimsel bir veri söz konusu değil. Bu durum taviz verilemeyecek faktörlere bağlıdır. On binlerce insan içinde sayısı 10, 20 ile ifade edilen ishal vakaları özel anlam ifade etmeyen, deprem bölgesi dışında da görülen farkı olmayan durumlardır.

Toplum olarak elimizde yeni bir acil işler listesi var. Afet durumunda kat kat artacağı sağlık kurumlarımız için harekete geçtik. İstanbul'da 2 üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. İstanbul Tıp Fakültesinin, Çapa'nın mevcut yerleşkesinde inşaatlar hızla bitirilecek.
Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır.

Cerrahpaşa'nın ise, Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim Araştırma ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi kullanıma açılacaktır.
"(Antakya'daki özel bir hastane ile ilgili görüntüler) Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz."

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