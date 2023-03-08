Amasya'da sigara yakmak isteyen sürücü aracını patlattı

Feribot sefer ücretlerine zam geldi! En yükseği 520 lira oldu

Cem Küçük'ün o sözleri yeniden gündem oldu! "Hepimizi tutuklarlar, Medyaya el konulur...!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi gündemde iki konu var