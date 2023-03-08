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Amasya'da sigara yakmak isteyen sürücü aracını patlattı

Amasya'da sigara yakmak isteyen sürücü aracını patlattı

AMASYA'da akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan patlamaya, sürücünün araçta sigara yakmaya çalışmasının neden olduğu bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Artıkabat Mahallesi'nde karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi.

İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangında kollarından ve yüzünden yaralanan sürücü Murat Gündoğdu, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dinlenmek için aracını akaryakıt istasyonuna park eden Gündoğdu'nun sabah kalktığında sigara yakmak isterken patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Araçtaki piknik tüpü... O anlar kamerada

Patlamanın nedeninin araçta bulunan piknik tüpündeki gaz sızıntısından kaynaklanabileceği değerlendirilirken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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