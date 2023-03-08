Son halini görenler inanamadı! Ata Demirer 22 kilo birden verdi, zayıflatan formülü açıkladı
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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer fazla kilolarıyla biliniyordu. Ata Demirer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü isim, 4.5 ayda 22 kilo vererek büyük değişime imza attı. Ata Demirer, diyetisyen yardımı almadan kısa sürede bu kadar çok kilo verişinin sırrını ilk kez açıkladı.
Başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü filmi Disney Plus'ta yayınlanan Ata Demirer, değişimiyle adından söz ettirdi.
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Geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında 22 kilo verdiğini söyleyen başarılı oyuncunun son hali dikkat çekti.
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Uzun süredir Çanakkale'de yaşayan oyuncu bir arkadaşıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı.
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Demirer verdiği kilolar sonrası adeta iğne ipliğe döndü. Oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken 4.5 ayda nasıl 22 kilo verdiği de merak konusu oldu.
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