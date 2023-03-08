Malatya'da 6 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerine sevk edildi Vali'den açıklama geldi

Depremden etkilenen Malatya'dan endişelendiren haber geldi. Kentte bulunan, depremde ağır hasar almış 6 katlı bir bina çöktü. Hemen olay yerine sevk edilen ekipler enkazda dinleme çalışması başlattı. Bölgeye gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, çöken binada kimsenin olmadığına dair açıklama yaptı.

Abone ol

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Zapçıoğlu caddesinde depremde ağır hasar alan 6 katlı Menekşe Apartmanı aniden çöktü. Hemen olay yerine sevk edilen ekipler tarafından, çöken binanın enkazında dinleme ve termal kameralarla ısı tespiti çalışmaları yürütüldü. Bölgeye hassas burunlu arama kurtarma köpeği de getirildi.

Olay henüz sıcakken 1 kişinin binaya girip eşyalarını almak istediği sırada enkaz altında kaldığı öne sürüldü. Sonrasında Malatya valisi açıklama yaparak derin bir nefes aldırdı. Binada kimsenin bulunmadığını aktaran Malatya Valisi Hulusi Şahin tedbiren arama çalışmaları yapıldığını belirtti. Şahin, hasarlı binalara girilmemesi konusunda bir kez daha uyarı yaptı.

Çöken ağır hasarlı binanın kontrollü yıkım gerçekleştirilecek binalar arasında olduğu ve yarın yıkılmasının planlandığı öğrenildi.

AFAD'dan açıklama

AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. O paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Malatya ilimizde ağır hasarlı 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmış olup ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."