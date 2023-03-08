Akasya Durağı'ndaki 'Zeyno' oymuş! Değişimiyle herkesi şaşırttı, Sitare Akbaş'a yorum yağıyor
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Türkiye'de efsane diziler arasında yer alan Akasya Durağı'nda dikkat çeken karakterlerden biri de 'Zeyno'ydu. Dizide 'Seyit' karakterinin eşi olan 'Zeyno'nun gerçek hayattaki hali konuşuluyor. "Zeyno"ya hayat veren Sitare Akbaş sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sitare Akbaş'ın 'Zeyno' olduğunu ilk kez duyanlar başta inanmakta güçlük çekiyor.
Akasya Durağı'ndaki Zeyno karakterinden, Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterine geçiş yapan ünlü oyuncu Sitare Akbaş'ın değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.
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Sitare Akbaş "Zeyno" karakterinden sonra adeta bambaşka birine dönüşmüş.
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Sitare Akbaş'a ''Zeyno sen misin?'' ve ''Ne güzellik bu'' gibi yorumlar yapılıyor.
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Sosyal medyada bir milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla da bakana bir daha baktırıyor.
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