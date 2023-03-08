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Taksim'de 8 Mart yürüyüşüne kaymakamlıktan yasak geldi

Taksim'de 8 Mart yürüyüşüne kaymakamlıktan yasak geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Taksim'de düzenlenecek 21'inci Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

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Beyoğlu Kaymakamlığı, yasak kararını internet sitesinden duyurdu.

İstanbul'da toplantı ve gösteri yapılacak alan ve güzergahların valilik tarafından belirlendiği vurgulandı. Taksim Meydanı da dahil olmak üzere Beyoğlu ilçesindeki hiçbir meydan ve caddenin belirlenmiş alanlardan olmadığı belirtildi.

Ayrıca yürüyüşün toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplumsal huzur ve barışı bozabileceği, terör örgütleri tarafından suistimal edilebileceği vurgulandı.

Bölgenin kültür, turizm ve ticaret yönünden potansiyeline dikkat çekilen açıklamada, yürüyüşün seyahat ve çalışma özgürlüklerini de ciddi oranda tehlikeye düşürebileceği belirtildi.

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