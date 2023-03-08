Sağlık çalışanı nöbet değiştirdi hayatta kaldı, ailesini kaybetti

Adana’da sağlık çalışanı olan Orhan Boncukoğlu nöbet değiştirdiği için depreme evde yakalanmadı ancak ailesinin kaldığı bina çöktü. Söz konusu çöken binada kız kardeşini, iki yeğenini kaybeden Boncukoğlu annesini ise hala ulaşamadı.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerden geriye acı dolu hikayeler kaldı. Depremin ağır yıkıma yol açtığı illerden biri olan Adana’da İhasan Bayram Apartmanı deprem sonrası 20 saniyede yıkıldı. 100 kişinin yaşadığı apartmanda sadece 8 kişi hayatta kalabildi.

Her yerde annesini arıyor

Bunlardan biri olan sağlık çalışanı Orhan Boncukoğlu ise o gün nöbetini değiştirdiğinden hastanede olduğundan dolayı depreme burada yakalanıp hayatta kaldı. Ancak Boncukoğlu’nun oturduğu İhsan Bayram Apartmanı tamamen çöktüğü için evde bulunan kız kardeşi Hediye Boncukoğlu, yeğenleri Selman Enes ve Emine Ayris Cansız’ı kaybetti. Boncukoğlu, annesi 72 yaşındaki Seher Boncukoğlu'nu ise depremden sonra bulamadı. Orhan Boncukoğlu şimdi her yerde annesini arıyor.

Bina tamamen yıkılmıştı

Kendisinin tamamen şans eseri hayatta kaldığını belirten Orhan Boncukoğlu, “Ben hafta içi işim olduğu için arkadaşlarımdan rica ederek nöbetimi pazartesiye aldım. O gün de deprem oldu. Ben hemen ailemi aradım ama kimseye ulaşamadım. Sonra yan bloktan bir arkadaşı aradım o ‘sizin bina yıkıldı yetiş’ dedi. Ben daha sonra buraya geldim. Bina tamamen yıkılmıştı. Binadan geriye toz yığını kalmıştı. Zaten bir ben, kaçan 4 kişilik aile, bir de en üst kattaki 3 kişi sağ çıktı. Biz 12. katta oturuyorduk. Kurtulmak imkansızdı, bina kuma dönmüştü” dedi.

Annem hala yok. Ben o anları unutamıyorum

Daha önceki evleri kentsel dönüşüme gittiği için buradan ev alıp oturduklarına dikkat çeken Boncukoğlu, “Anneme ben sürekli söyledim. Bu ev çürük buradan taşınalım diye. Ancak annem beni, pazara yakın, çevresi güzel diye dinlemedi. Bina en ufak bir şeyde sallanıyordu yıkılacak diye korkuyorduk. Depremde hemen yıkılmış. Ben kız kardeşimi, iki yeğenimi kaybettim. Annemi hala bulamadım. Yaşıyor mu ölü mü bilmiyorum. DNA testi için örnek verdim ama bir sonuç çıkmadı. Annem hala yok. Ben o anları unutamıyorum. Apartmandan çıkan bütün cenazeleri ailemi teşhis etmek için gördüm. Psikolojim çok bozuldu ilaçlarla ayakta duruyorum. O gün nöbetimi değiştirmesem ben de hayatta olmayacaktım” ifadelerini kullandı.