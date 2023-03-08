Tahil koridoru anlaşmasının uzatılması çabalarıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Üst düzey Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin dış politika gündemi ile ilgili soruları yanıtladı. Rusya’nın tahıl anlaşması konusundaki endişelerinin ‘gerçek sorunlar’ olduğunu ifade eden kaynaklar, “Tahıl anlaşmasının uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti için Türkiye’den bir tarih önerisi istendi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına göre bazı tarih önerilerinin olacağını, ondan sonra İran’dan cevap bekleneceğini kaydetti.

Guterres’ten Kiev ziyareti

18 Mart’ta sona erecek tahıl koridoru anlaşması uzatılmasına yönelik görüşmeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıldığını not düşen diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doha’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştüğünü, ayrıca Guterres’in Kiev’e bir ziyareti olacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, Donörler Konferansı hazırlıkları için Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyi ile görüştü

Diplomatik kaynaklar, Donörler Konferansı’nın 16 Mart’ta olmayacağını, bunun nedeninin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nin olacağından kaynaklandığını ifade etti. Donörler Konferansı’nın TDT Zirvesi’nden sonraki hafta olmasının muhtemel olduğunu ekleyen kaynaklar, “Bir taraftan bu konferans ve daha sonra uluslararası finans kuruluşlarıyla yapacağımız iş birliği için temel oluşturacak raporun hazırlığı Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Strateji Bütçe Başkanlığımızla devam ediyor. Diğer taraftan o konferansın hazırlıkları devam ediyor. Sayın Bakanımız, dün Oliver Varhelyi ile iki defa telefonda hazırlıklar için görüştü. Hazırlanıyoruz, iyi bir konferans olacağını düşünüyoruz” dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için somut adımlar gerekiyor

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın temsilcilerinin 9 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahında yapacağı toplantıda ayrılma konusunun olmayacağını kaydeden kaynaklar, toplantıda mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği, madde madde üzerinden geçilip görüşüleceği bilgisini vererek, şöyle devam etti:

“NATO işte şu yerine geldi, bu yerine geldi diyor da, bunun öyle olmadığını Türkiye’ye gelen bazı konuklarımızdan da duyduk. Bunlar esas itibariyle yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım. Mesela terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda vesaire, terör faaliyetleri dahil, bunların önlenmesine yönelik somut adımlar. Bu anlaşmayı 3’lü bir şekilde gözden geçirdik, tıpkı Helsinki’de ve Stockholm’de olduğu gibi.”

Stoltenberg’in yerine çıkacak adaylar için düşünceler paylaşılacak

Görev süresi dolmaya yakın olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerine zikredilen isimlerle ilgili basında çıkan haberlere göre değerlendirme yapmanın erken olduğunu ifade eden kaynaklar, adayların ortaya çıkmasıyla birlikte düşüncelerini diğer müttefik ülkelerle de paylaşacaklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bahsettiği muhtemel dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı hazırlıkları amacıyla gelecek hafta Moskova'da yapılacak teknik düzeyde bir toplantıda daha çok Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın hazırlıklarının yapılacağının altını çizen kaynaklar, “Tarihi onlar görüşmez, tarihi yine bakanlar kendi arasında ayarlayacak. Teknik toplantıda tarihe ilişkin fikirler de olabilir ama esas olası bir toplantının hazırlığı yapılacak orada” dedi.

Diplomatik kaynaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suriye’de de yaşanan depremde yönetime bir taziye telefonu edilmediğini, yalnızca insani yardımların ulaştırılması için çalışmalar olduğunu belirtti.

“Rusya’nın endişeleri aşılmadı”

Rusya’nın tahıl koridoru konusunda karşı karşıya kaldığı sorunların gerçek sorunlar olduğunu vurgulayan diplomatik kaynaklar, “BM Genel Sekreterinin yoğun çabası var, bizim yoğun çabamız var, bu konuları da G20 marjında görüştüğümüz tüm muhataplarımıza da aktardık, ABD Dışişleri Bakanı, ondan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı, yine Josep Borrell, hepsiyle görüşmeler sürüyor, bu isimlere de aktarıyoruz. Rusya’nın endişeleri, daha doğrusu karşı karşıya kaldıkları zorlukların hepsi daha aşılmadı, yani burada bizim dürüst, objektif davranmamız gerekiyor. Ama ciddi bir çaba var, özellikle BM tarafından BM Genel Sekreteriyle de yakın eşgüdüm içinde bu adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in Suriye ziyaretini değerlendiren kaynaklar, “ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi. Büyükelçinin açıklaması ve daha sonra Bakanlık Sözcüsünün soruya verdiği cevapta da bunu söylüyorlar. Ama şu bir gerçek: Bu görüşüp-görüşmemesinden bağımsız olarak ABD’nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor” dedi.