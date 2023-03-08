Muhteşem geri dönüş! Manisa FK, Bodrumspor'u uzatmalarda mağlup etti!

Manisa FK, uzatma dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta Bodrumspor'u 90+3'te Domgjonas ve 90+6'da Anıl Koç'un attığı gollerle 2-1 yendi.Abone ol
Manisa FK, Spor Toto 1.Lig'in 25. haftasında Bodrumspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen Manisa FK uzatmada attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.
Manisa FK'nın galibiyet golleri 90+3'te David Domgjoni ve 90+6'da Anıl Koç'tan geldi. Bodrumspor'un tek golünü 23. dakikada Cenk Şen kaydetti.
Bu sonuçla Manisa FK 36 puana yükselirken, Bodrumspor ise 41 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Bodrumspor atağında Cenk’in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Celal’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
14. dakikada sol kanattan Fernandes’in hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Prib’in sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
23. dakikada Hakan’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cenk’in dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
29. dakikada Üzeyir’in sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Celal istediği vuruşu yapamayınca kaleci Ömer uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
67. dakikada Bodrumspor atağında Üzeyir’in sağ kanattan ortaladığı topa savunmada Ba, son anda rakibinden önce topa müdahale ederek kornere çeldi.
70. dakikada Manisa FK atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Adem’in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
80. dakikada Kaan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Ba’nın kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda uzanarak meşin yuvarlağı elleriyle kornere çeldi.
90+3. dakikada Fernandes’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Adem’in kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda müdahale etti, pozisyonu iyi takip eden Domgjoni meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
90+6. dakikada Tabla’nın sağ kanattan ortasında altıpas içerisindeki Anıl düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1