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EYT'lilere 8 ödeme! EYT'lilere peş peşe müjdeler SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı

EYT'lilere 8 ödeme! EYT'lilere peş peşe müjdeler SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte EYT'liler emeklilik için başvuruda bulunmaya başladı. EYT'lilerin alabileceği 8 ödemeyi SGK Başuzmanı İsa Karakaş Youtube kanalında paylaştı.

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EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı, EYT'liler emeklilik başvurusu için SGK şubelerinin yolunu tuttu, kimileri de e-devletten başvuru yaptı.

Bu süreçte EYT'lilerin alabileceği ödemeleri SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Youtube kanalında böyle açıkladı:

Çalışma hayatına yeniden dönenler avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Mart ayında dilekçesini vermişse nisan ayında maaşını alacaktır.

SGDP prime bağlı olarak çalışırsanız çalıştığınız yerden de maaş alırsınız. Bankalar EYT'lilere büyük oranda promosyon vermeye başladı.

En yüksek oranda promosyon veren bankayı seçin. Kamu kurumlarında çalışanlara promosyon veriyor.

Eğer çalıştığınız iş yeri de promosyona cevaz verirse çalıştığınız maaştan da promosyon alırsınız.

Yine işçi olarak emekli olduysanız kıdem tazminatı almanız lazım. Yine çalışırken kullanılmamış yıllık izin varsa yılık izinlerin ödenmesi gerekiyor. 

Önümüzdeki Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini alırsınız. Bu durumda sekize yakın ödeme alma imkanı olan EYT'li kardeşlerimiz var.

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