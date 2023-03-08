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Kayseri'de olan depremlerde Erciyes volkanı patlar mı?

Kayseri'de olan depremlerde Erciyes volkanı patlar mı?

Kayseri’de dün yarım saat içinde en büyüğü 4.7 olan peş peşe depremler oldu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede birbiriyle ilişkili dört faya dikkat çekerken Kayseri’deki art arda depremlerin Erciyes volkanını tetiklemeyeceğini söyledi. 

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Kahramanmaraş’ta 2 büyük depremle başlayan bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Son olarak Kayseri’de dün yarım saat içinde en büyüğü 4.7 olan peş peşe depremlerin meydana gelmesi korkuttu. Kayseri’de bir diğer tedirginliğin nedeni ise depremlerin Erciyes volkanında patlamayı etkileyip etkilemeyeceği konusu. Erciyes yeniden faaliyete geçebilir mi?  Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, TGRT Haber’de merak edilenleri cevapladı. 

Bölgede on binlerce artçılar görüldüğüne dikkat çeken Pampal, “Bingöl civarında sismik boşluk var. Karlıova ile Erzincan arasındaki fay, 1784’te kırılıp 7.4 büyüklüğünde deprem üretmiş, fay enerjisini biriktirdi. Son depremleri üreten fayların kuzey tarafında ve Hatay’ın güneyine doğru Ölü Deniz fayında deprem olma ihtimali var” dedi. 

“Yedisu fayı 200 yıldır kırılmadı”

“Yedisu fayı 200 yıldır kırılmadı”diyen Pampal, batıda ise Orta Marmara fayında deprem beklendiğini belirtti. Kahramanmaraş depremlerinin Yedisu fayının kırılma ihtimalini yükselttiğini kaydeden Pampal, “7’nin üstünde deprem üretme ihtimali yüksek. Tunceli, Erzincan, Bingöl, Malatya etkilenecek.  Yedisu fayı, Karlıova, Malatya fayı, Ovacık fayı birbirine çok yakın ve ilişkili faylar. Yarın deprem olacak kaygısına kapılmadan hazırlanmakta yarar var” ifadelerini kullandı. 

“Erciyes volkanı patlamaz"

Kayseri’deki fay sistemi farklı” diye konuşan Pampal, şunları söyledi: “Deprem, Anadolu fay sistemi değimiz sistemin özellikle Sivas, Kayseri üzerinden aşağı doğru Erciyes fayında meydana geldi. Bu fay Sivas, Erciyes, Pozaltı doğusunda Mersin ve Akdeniz’e ulaşan 600-700 km büyüklüğünde bir fay.” Depremler Erciyes volkanını aktif hale getirir mi sorusunu cevaplayan Pampal, şunları söyledi: “Erciyes volkanı patlamaz, yanardağ faaliyete geçmeden önce 2.5, 3 büyüklüğünde haberci depremler olur. Bu depremlerle ilgisi yok. Bölgedeki Ecemiş fayı geçmişte 7,5-8 büyüklüğünde deprem üretmiş. Depremler olabilir, bugünden yarına olacak demiyorum ama yıkıcı depremler olabilir.”

Pampal, küçük depremlerin büyük depremleri etkilemeyeceğini belirterek “Tam tersi orta büyüklükteki depremler mesaj verir, haberci depremlerdir. Birkaç küçük depremle büyük deprem engelleniyor fikrini aklımızdan çıkarmalıyız” diye konuştu. 

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