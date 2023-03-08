Hulusi Akar, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi, konteyner kentteki çocukların oyunlarına eşlik etti.

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6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem, yurdun en kara günlerinden biri olarak akıllara kazındı. Art arda yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 kentte yıkıma neden olurken, 43 bini aşkın vatandaşımız can verdi.

Depremin ilk anından itibaren devlet tüm imkanları ile yardıma koştu.

Bakanlar tek tek afet bölgelerine gönderilirken, askerler de kışlalarından çıktı. Büyük yıkımın yol açtığı eksiklikler, tek yürek olarak tamamlandı.

Ardından 1 ay geçen depremin izleri yavaş yavaş silinirken, bakanlar bölgelerdeki incelemelerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adıyaman'da depremzedelerin yerleştirildiği çadır kenti ziyaret etti.

Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alan, depremzedelerle bir araya gelen Akar, vatandaşların taleplerini tek tek dinledi.

"Yaralarımızı saracağız"

Akar, "Yaraları sarmak için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm devletimiz ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız." dedi.

Çocukların futbol maçını izledi

Bakan Akar, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın konteyner kentte kalan ailesine de ziyarette bulundu.

Konteyner kentteki Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Akar, çocuklarla yakından ilgilendi. Burada çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, çocukların futbol maçını izledi. Akar, ders çalışan bir çocuğa matematik problemini çözmesinde yardımcı oldu.



Mehmetçik tarafından kurulan çadır kentte de incelemede bulundu

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçik tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Buradaki seyyar mutfak, banyo ile Mehmetçik Okulu'nda incelemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, depremzedelerle de bir araya geldi.

Vatandaşlar Bakan Akar'a ilk andan itibaren yanlarında olan Mehmetçiğin yardımlarından dolayı teşekkür etti. Yakından ilgilendiği çocukların oyunlarına eşlik eden Akar, çocuklara oyuncak hediye etti.