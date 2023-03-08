Şenol Güneş play-off için fikrini açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Play-off, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır." dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde oynayacakları Başakşehir maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"3 tane kötü maç geçirdik"

"3 tane kötü maç geçirdik. Arkasından bizi sevindiren gelişme Ankaragücü maçında oldu. O maçta oynadığımız son 3 maçın toplamından daha fazla gol pozisyonuna girdik."

"Takım doğru yolda ilerliyor"

"Bunlar olumlu şeyler. Sonuç zor da gelse bunlar artılarımızdı. Takım doğru yolda ilerliyor. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik önem de var."

"Takımın iyi oyuncu eksikliği var"

"Fiziksel olarak yükselişimiz var. Takımın iyi oyuncu eksikliği var. Bu bağlamda arayışlarımız var. Şu anda takımın bulunduğu konumdan memnun değiliz."

"Sezon içinde yapılan her iş hatadır"

"Play-off, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ama olağanüstü bir durum olduğu için saygıyla karşılıyoruz."

"Ne karar alınırsa saygı duyarız"

"Ama ister 1 sene, ister 3 sene önceden karar alınsın, ortak karar alınması lazım. Ortak kararla alındığı zaman, herkesin mutabık olması gerekmez. Fikirlerin dinlenip doğrusunun alınması lazımdı. Ne karar alınırsa saygı duyarız. "