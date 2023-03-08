RTÜK, Fatih Altaylı'nın depremle ilgili provokatif ifadesi için cezayı kesti

RTÜK, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın canlı yayında "Depremzedelere yardım kampanyalarını RTÜK engelledi" yalanı nedeniyle HaberTürk TV'ye idari para cezası verdi.

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Türkiye'de yaşanan her olayda provokatif çıkışlarıyla bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilim adamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Kahramanmaraş'taki depremlerin ilk gününde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef almıştı.

İdari para cezası verildi

Habertürk'e bir programdaki "RTÜK'ün bir medya grubunun yardım organizasyonunu engellediği" yönündeki iddialarının, "Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

'Her zamanki gibi manipülasyon peşinde'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunmuştu;

"Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."