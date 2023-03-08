Cenk Tosun için Şenol Güneş'ten açıklama: Ciddi boyuttaysa konuşulur

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, MLS'ten transfer teklifi alan golcü oyuncunun takımda kalmasını istediğini söyledi.

"Cenk bizim oyuncumuz"

Yıldız futbolcu hakkında konuşan Güneş, "Cenk Tosun bizim oyuncumuz, burada kalmasını istiyoruz. İki taraf için de olağanüstü bir durum varsa yapacak bir şey yok. Transfer ciddi boyuttaysa konuşulur, diğer türlüsü spekülasyon olur. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz." ifadelerini kullandı.

"3 tane kötü maç geçirdik"

Öte yandan takımın gidişatını da değerlendiren Güneş, "3 tane kötü maç geçirdik. Arkasından bizi sevindiren gelişme Ankaragücü maçında oldu. O maçta oynadığımız son 3 maçın toplamından daha fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlar olumlu şeyler. Takım doğru yolda ilerliyor. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik önem de var." dedi.

Siyah-beyazlılarla bu sezon 24 mücadelede sahaya çıkan 31 yaşımdaki futbolcu, takımına 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.