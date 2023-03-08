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Togg'dan ön sipariş açıklaması: Yakın bir tarihte başlatacağız

Togg'dan ön sipariş açıklaması: Yakın bir tarihte başlatacağız

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından ön sipariş süreçlerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Duyuruda, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız." denildi.

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Yerli otomobil Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan yapılan duyuruda ön siparişlerin yakın bir tarihte başlatılacağı belirtildi. Togg'ıu almak isteyenler için daha sonra bir çekiliş yapılacağı aktarıldı.

Togg'un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.

5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.

NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz Yeni Lig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız. Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.

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