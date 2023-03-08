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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu binasında PKK elebaşı ve destekçilerinin Türkiye karşıtı bir etkinlik yapılması kınandı.

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Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen PKK etkinliğine tepki gösterildi.

Şiddetle kınıyoruz

İşte yapılan açıklamada kullanılan ifadeler:

Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından ülkemiz karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz.

Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yeralan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez.

Uluslararası yükümlülüklerle çelişiyorsunuz

Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB'nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir.

Türkiye, ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

AB kurumları ve üye ülkelerden beklentimiz, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelemizde yanımızda durmasıdır.

 

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