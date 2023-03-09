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Yolda yürürken yanına 'Hızır' geldi! İzmir'de akılalmaz olay: Cebrail‘e götüreceğim...

Yolda yürürken yanına 'Hızır' geldi! İzmir'de akılalmaz olay: Cebrail‘e götüreceğim...

İZMİR'de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini Hızır Aleyhisselâm (A.S.) olarak tanıtan şahıs, 3 üniversite bitiren adamı önce buna inandırdı. Sonrasında adamı kurban borcu olduğunu söyleyerek de dolandırdı. Paraları aldıktan sonra "Bunu Cebrail‘e götüreceğim" diyen şahıs ortadan kaybolurken, mağdur adam 3 gün sonra dolandırıldığını anladı...

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İzmir’in Konak ilçesinde kendisini Hızır Aleyhisselâm (A.S.) olarak tanıtan bir kişi, üç üniversite bitiren şahsı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam’a vereceğini söyleyerek dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan adam şikayetçi olurken, dolandırıcı her yerde aranıyor.

"Beni Allah gönderdi"

Olay, 3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam’ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim" dedi.

3 gün sonra anladı...

Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan üç üniversite mezunu bitirdiği öğrenilen Ş.T.’yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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