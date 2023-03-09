AK Parti'li Bülent Turan cumhurbaşkanı adayı oluyor! Gelecek Partisi, Turan için 100 bin imza topluyor...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2020 yılında "İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" demişti. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi sonrası Turan "İroni yapmıştım" diyerek ilanını eri çekti. Gelecek Partisi Çanakkale teşkilatı Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek için 100 bin imza toplamaya başladı..

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AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanı Bülent Turan 2020 yılında, "Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım" demişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından Bülent Turan'ın o sözleri tekrar gündeme geldi. Turan, "ironi yapmıştım" diyerek aday olmayacağını açıkladı. Ancak, Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nden sürpriz bir hamle geldi.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Bülent Turan'ın aday olabilmesi için 100 bin imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Söz konusu imza kampanyasına ilk imza atan isim de Vahap Özsüer oldu. Çanakkale sokaklarına kurulan standlarda Bülent Turan'ın cumhurbaşkanı olması için imza toplanmaya başladı.