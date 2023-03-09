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Melih Gökçek, 'Kadınlar Günü'nde 'Anneler Günü' mesajı attı! Bakın kendini nasıl savundu...

Melih Gökçek, 'Kadınlar Günü'nde 'Anneler Günü' mesajı attı! Bakın kendini nasıl savundu...

ANKARA'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kadınlar Günü' ile 'Anneler Günü'nü karıştırdı. Gelen eleştiriler üzerine ise "Netice de her kadın bir anne adayıdır” savunması yaptı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir "Anneler Günü" mesajı yayımladı. Gökçek, bir sonraki paylaşımında, “Özür dilerim kadınlar günü yazacağıma anneler günü demişim. Netice de her kadın bir anne adayıdır” dedi.

Gökçek, tüm annelerin anneler gününü kutladığı kadınlar günü mesajı ile sosyal medya gündem oldu. Gökçek, “Anneler günü münasebetiyle depremde enkaz altında can veren eli öpülesi analarımızı, PKK ile mücadelemiz de şehit olan bacılarımızı rahmetle anıyoruz… mekânları cennet olsun…” diye yazdı.

Sosyal medyanın diline düşünce...

Bir anda sosyal medyanın diline düşen Melih Gökçek, bir süre sonra düzelttiği yeni mesajına, “Özür dilerim kadınlar günü yazacağıma anneler günü demişim. Netice de her kadın bir anne adayıdır” notunu düştü.

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