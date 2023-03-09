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Sıfır arabayı 1 haftaya vereceğini söyleyen bayi buldular tüm paralarını kaptırdılar

Sıfır arabayı 1 haftaya vereceğini söyleyen bayi buldular tüm paralarını kaptırdılar

Sıfır otomobil almak için sıra alıp bayiye 1 milyon 150'şer bin TL yatıran 3 vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Belirtilen teslim tarihinin üzerinden günler geçmesine rağmen ses seda çıkmayınca bayiyi arayan vatandaşlar, "Bizim bu durumdan bilgimiz yok" cevabıyla adeta şoke oldu.

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Ankara'da yaşayan ve sıfır araç arayan 3 arkadaş, hiçbir yerde bulamadığı aracı Ordu'daki bir bayide buldu. Ankara'da kendilerine ancak 3 ay sonra gün verildiğini söyleyen vatandaşlar, Ordu'daki bayinin ise kendilerine 1 hafta sonra aracı temin edebileceklerini söylediklerini aktardı.

Show Haber'de yer alan habere göre; 3 arkadaş, 3 araç için belirtilen hesap numarasına 1 milyon 150'şer bin TL yatırırken; 15 Şubat'ta teslim edilmesi gereken araçlardan ses seda çıkmadı.

"Yarın gelecek" deyip olaladılar

"Yarın gelecek, şu gün gelecek diye bizi oyaladılar" diyen mağdur vatandaş, yaşananlardan şüphelenerek Ordu'yu aradıklarını söyledi.

Telefonu açan bayi "Bizim bu durumdan bilgimiz yok" deyince 3 vatandaşın başından aşağı adeta kaynar sular döküldü.

Aynı bina aynı isim ama 'bağımız yok' dediler

"Ödeme yapılan bayinin kendileri olmadığını, kendi içlerinde ufak bir yeri kiraya verdiklerini, söz konusu ödemenin de oraya yapılmış olabileceğini söylediler" diyen mağdurlar ise iç içe geçmiş bayilerin ortak olduklarını iddia etti.

Başkaları da mağdur olmuş

Yaşanan gelişmeler sonrası 3 arkadaştan ikisi parasının bir kısmını kurtarmayı başarırken, kendileri gibi onlarca kişinin mağdur olduğunu söyledi.

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